Cartel du jambon : quatorze industriels dans le collimateur de l'Autorité de la concurrence

Si la fraude est avérée, son ampleur pourrait être inédite. Des industriels de l'agro-alimentaire sont soupçonnés par l'Autorité de la concurrence d'avoir formé un cartel sur le cochon entre 2011 et 2013. Ils seraient quatorze entreprises à s'être entendues sur les prix d'achat et de revente du jambon. Un présumé cartel qui aurait engorgé d'énormes bénéfices au détriment des consommateurs et des éleveurs de porc. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/10/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 20 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.