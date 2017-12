Les cartes de vœux, une tradition de plus en plus moderne

Dans un monde où presque tout est dématérialisé, les vœux en papier font figure de trésor. Avec internet, on pensait que les cartes de vœux avaient bel et bien disparu. Pourtant, les imprimeries ont constaté que ces dernières années, le concept intéresse de plus en plus de jeunes. Ornées de paillettes, de dessins, de photos, brodées, en bois ou en métal, les cartes postales sont idéales pour faire passer des messages durant les fêtes. Chaque année, une dizaine de millions sont envoyées et certaines personnes vont jusqu'à les collectionner. Et comme le dit l'une d'entre elles, "l'amour passe par le papier", alors à vos plumes ! Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 31/12/2017 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 31 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.