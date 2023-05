Cartes, espèces... Et vous, vous payez comment ?

Dans le centre-ville de Clermont-Ferrand, en se baladant de terrasse en terrasse, nous sommes tombés sur une espèce en voie de disparition, le porte-monnaie bien rempli. Avec la crise sanitaire, les paiements dématérialisés ont connu une augmentation importante. Certains commerçants s'adaptent donc aux habitudes de leur client, notamment, des plus jeunes. Selon la Banque de France, un paiement sur deux est encore effectué avec des espèces, pour des raisons pratiques et disons-le, presque psychologique. L'arrivée des nouvelles technologies rapides et pratiques se trouve même au coin de la rue. Exemple, devant un vendeur de café ambulant. Toujours est-il que ces transactions par carte ont un coût pour un commerçant. Entre la location du terminal, l'abonnement et la taxe bancaire sur chaque paiement, c’est près de 500 euros de manque à gagner chaque année. Et lorsque les distributeurs automatiques de billets sont supprimés, direction le département voisin de l'Allier. À Trébons, le distributeur le plus proche est à dix kilomètres, l'unique commerce multiservice du village est aussi devenu un point de retrait. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage G. Frixon, N. Chiesa