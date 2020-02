Cartonsyl, une entreprise qui fabrique des meubles en carton

Une entreprise cantalienne met à l'honneur le carton alvéolaire pour concevoir des meubles. Cartonsyl est dirigée par Loïc Duhoux, un artisan cartonniste de haut niveau. Avec son équipe, il fabrique des mobiliers 100 % recyclables et résistants à l'humidité. Dépourvues de vis, les pièces sont emboîtées l'une dans l'autre. Les meubles peuvent être à l'état brut, peints ou encore imprimés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 02/02/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 2 février 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.