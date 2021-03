Cartouches d'encre : l'impression à prix d'or

En magasin, une cartouche d'encre noire classique est vendue 14,99 euros. À l'intérieur, il y a 5,3 ml et cela fait 2,83 euros le millilitre, soit 2 830 le litre. L'encre de nos cartouches est donc 12 fois plus onéreuse que celle du champagne Dom Pérignon. Elle est aussi beaucoup plus chère que du parfum de luxe. À l'intérieur, un peu d'encres et beaucoup de plastiques. Selon certaines associations, une cartouche coûterait 40 centimes à fabriquer. Si un pack de cartouche vaut parfois le même prix qu'une imprimante, c'est avant tout une question de modèle économique. Selon Aurélien Piot, spécialiste des imprimantes au sein du site Les Numériques "quand on achète une imprimante à 30, 40 ou 50 euros, le constructeur la vend quasiment à perte et il va se faire des marges sur les cartouches d'encre". La cartouche est donc la poule aux œufs des constructeurs d'imprimante. Dans le magasin Encros, on vend ce que l'on appelle des compatibles, des cartouches d'encre non officielles. Moins chères que celles de marques, elles sont autorisées. Alors, pour économiser quelques euros, les clients s'y bousculent. Mais depuis quelque temps, certains clients reviennent contrariés. Après une mise à jour, leurs imprimantes refusent catégoriquement de reconnaître les cartouches d'encre non officielles. Pour Iteb, dirigeant du magasin, la responsable est une puce. Elle permettrait à l'imprimante de bloquer les cartouches qui ne sont pas de marque officielle. Sur les vieilles cartouches, les puces n'existaient pas. D'après les constructeurs, elles servent aujourd'hui à mesurer le niveau d'encre restant.