Cas de Covid-19 dans les écoles : que prévoit le protocole ?

Si un cas de Covid-19 est confirmé dans une classe, c'est juste la classe qui sera fermée. Mais si trois cas sont confirmés dans des classes de niveau différent, tout l'établissement fermera ses portes. La fermeture durera 14 jours et l'Éducation nationale s'engage à assurer les cours à distance pendant cette période.