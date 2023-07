Caserte, le Versailles italien

La ressemblance saute aux yeux. Le pouvoir et le prestige, tout est là, comme à Versailles réunis en un seul et même bâtiment. Avec 1742 fenêtres et sa perspective qui tutoie l'horizon vers une cascade qui semble très naturellement jaillir de la montagne. Caserte, palais royal italien, a pris Versailles comme modèle, mais avec la volonté de le surpasser. Cent ans après Louis XIV, Charles de Bourbon, roi de Naples et héritier du Roi Soleil, réclame qu'on lui érige la plus grande résidence royale du monde. Effectivement, rapporté à la même échelle, le château de Versailles et ses 12 mètres de haut ne peuvent rivaliser avec les 35 mètres de son cousin. Le palais est monumental, avec un grand escalier conçu comme un lieu de spectacle. Le décor est conçu avec tous les marbres du royaume pour symboliser l'unité des arts, l'architecture, la peinture, la sculpture et la musique. Une musique comme venue du ciel et qui continue d'intriguer le visiteur. Le secret se trouve un peu plus haut. Une fois gravi cinq étages et ouverte l'une des 2000 serrures du château, car il s'y tenait des musiciens avec un système caché. Environ 61 000 mètres carrés, avec comme à Versailles, chapelle, théâtre, modeste salle du trône et ses 1200 pièces en enfilade à explorer. L'exploit d'un seul homme, Luigi Vanvitelli qui a tout conçu, architecture et jardin en partie à la Française. Puis un peu plus loin à l'anglaise, avec sa Vénus qui doit se faire régulièrement shampooiner. Un cadre romantique parfois factice. Un ouvrage fou qui repose aussi sur une ingénierie complexe avec une arrivée d'eau puisée à plus de 40 km qui s'écoule entre des tourelles dans un tunnel creusé à la main et aussi grâce à un imposant aqueduc, un demi-kilomètre de long construit sur un modèle bien connu, notre très Français, Pont du Gard. TF1 | Reportage F. Leenkneg