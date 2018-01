Le "cashback" entre en vigueur en Europe

Le "cashback" est un système qui permet aux commerçants de dépanner leurs clients en argent liquide. Entré en vigueur ce samedi 13 janvier 2018 en Europe, il se pratique déjà de façon informelle dans les zones rurales. À Zegerscappel, un des nombreux villages dépourvu de distributeur de billets, il arrive aux acheteurs d'avoir recours à ce service. Toutefois, ce dernier ne plaît pas à tout le monde. Ainsi, à Toufflers, beaucoup de commerçants refusent de faire le métier de banquier. Notons que cette directive européenne ne permet pas de donner plus de 60 euros. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/01/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.