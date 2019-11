Casseurs à Paris : des riverains écœurés

Samedi après-midi, la mobilisation anniversaire des Gilets jaunes a tourné au cauchemar, avec un déchaînement de violence autour de la place d'Italie. Les dégradations sont matérielles mais aussi symboliques. Les riverains sont exaspérés. Ce dimanche, la police scientifique a mené son enquête et a relevé des indices qui permettront d'identifier les responsables. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/11/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.