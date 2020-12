Casseurs : des riverains sidérés et révoltés

D'énormes dégâts ont été constatés après les manifestations sur la sécurité globale samedi à Paris. Des voitures calcinées et juste à côté, une banque saccagée dont l'intérieur est complètement ravagé par les flammes. Tous les documents sont partis en fumée. Pour surveiller les lieux, il n'y a plus de caméras. Un vigile est appelé à la rescousse. De l'autre côté du trottoir, les riverains sont sidérés et dégoûtés également. L'une d'entre eux, abasourdie, a déclaré : "Moi, je suis Espagnole, mais je vis à Paris depuis 60 ans. Je n'ai jamais connu ça ! C'est la France, ça ? Non ! Ce n'est pas la France que j'ai connu qui est là". Dans ce quartier populaire de Paris, les habitants rencontrés questionnent la violence de samedi. Une famille est restée coincer toute la journée dans son appartement. Alors que les premières carcasses sont retirées, certains commerçants réparent ce qui peut l'être, d'autres nettoient les stigmates d'hier avec les moyens du bord faute d'accueillir des clients. À l'issue des violences, 25 personnes dont 2 mineurs ont été placées en garde à vue.