Casseurs : un dispositif policier exceptionnel

Les policiers et les gendarmes vont à nouveau être très sollicités samedi 20 avril. Ils seront 60 000 sur tout le territoire pour encadrer la 23ème journée d'action des "gilets jaunes". Les "gilets jaunes" et les casseurs pourraient être plus nombreux. Les appels pour converger vers la capitale se sont multipliés ces derniers jours, invitant à s'y rendre de manière non pacifique. Sur les Champs-Élysées, les commerçants ont préféré anticiper.