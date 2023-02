Castings d'enfants : qui sera la nouvelle star ?

C’est une fois par an, il est bien connu sur la place de Paris, c’est le casting du Roi Lion. Pour le rôle de Simba et Nala, 115 enfants entre huit et onze ans, déjà présélectionnés, vont chanter et danser devant la metteure en scène du spectacle. Isaïa, neuf ans, et Kayliah, huit ans, sont parmi eux. Une vingtaine d’enfants seront choisis et auront la chance d’être formés à l’école du Roi Lion. Deux sélections plus tard, il n’en restera que huit. Ce sont ceux-là qui pourront enfin monter sur la planche du fameux théâtre Mogador. Isaïa était pris, il a la chance de poursuivre l’aventure. Autre casting, autre ambiance, nous sommes dans une agence de mannequins spécialisée dans la photo de mode et les publicités. Ici, on explique aux parents la réglementation du travail des enfants. Des conditions de travail très encadrées qui rassurent la mère d’Angèle et Lubin. Pour elle, c’est une activité extrascolaire comme une autre. La priorité pour les agences, c'est d'avoir des jeunes bien dans leur peau et qui prennent du plaisir, et cela tombe bien, c’est également la priorité des parents. TF1 | Reportage M.L. Bonnemain, S. Maloiseaux