Casu marzu de Sardaigne, le fromage interdit

Bien décidés à en rapporter un dans nos valises, à peine arrivés à Rome, nous nous mettons à la recherche d'un casu marzu, en vain. Nous nous rendons alors chez un spécialiste, Francesco Loreti, un fromager. "La vente de ce fromage est interdite par la loi", dit-il. Il faut aller jusqu'en Sardaigne pour en trouver. Dans la ville d'Alghero sur la côte nord-ouest de la Sardaigne (Italie), Mario Murrocu, propriétaire de l'entreprise d'agritourisme "Sa Mandra", nous accueille dans sa cave d'affinage. Il nous ouvre sa cachette secrète et nous montre le casu marzu. Sa vente a été interdite et sa consommation vivement déconseillée car ce fromage sarde est infesté de larves vivantes. Pourtant, c'est tout le secret de sa fabrication. Au lieu d'être stocké dans un lieu clos, le casu marzu s'affine la porte grande ouverte pour qu'un invité surprise puisse y pondre ses œufs, lui donnant son odeur particulière. Ce fromage s'échange à prix d'or. Il peut être vendu à un prix extrêmement cher mais c'est interdit par la loi. Les gens de la région l'adorent au point de l'acheter jusqu'à 1 000 euros le kilo au marché noir, faisant du casu marzu l'un des fromages les plus chers au monde. Et si certains sont prêts à payer ce prix-là, c'est qu'il doit être excellent.