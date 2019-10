Catalogne : des indépendantistes toujours plus radicaux

En Catalogne, les indépendantistes organisent une nouvelle manifestation ce samedi soir. De nouveaux débordements sont à craindre à Barcelone. Dans la nuit du vendredi, certaines rues ont été saccagées, avec barricades et pavés arrachés. Les militants contestent depuis plusieurs jours la condamnation de leurs dirigeants, qui avaient prononcé en 2017 l'indépendance de la région. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/10/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.