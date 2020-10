Catalogues de Noël : le papier fait vendre !

De boîtes aux lettres en boîtes aux lettres, c'est la course. Noël est encore loin mais pour Sébastien Alliaume, distributeur de la société Adrexo (Aisne), il faut aller vite. Le catalogue de jouets doit être distribué à tous les habitants du quartier. Ce livreur n'a que trois semaines pour distribuer la quantité totale du document. Ce type de magazine publicitaire a beau avoir été inventé il y a plus de cent ans. Il ne se démode pas. Pour cette société spécialisée dans les prospectus, il constitue l'essentiel de son chiffre d'affaires. Incontournables, des millions d'exemplaires seront livrés chaque année. Tous ont été imprimés il y a déjà plusieurs mois, prêts à être annotés, entourés, découpés par les enfants, puis jetées une fois les fêtes passées. Alors, à l'heure des écrans, pourquoi les enseignes de jouets continuent-elles encore de miser sur ces catalogues ? Pourquoi sont-ils si stratégiques ? Les catalogues de Noël étaient toujours très attendus par la plupart des familles françaises. C'est l'occasion d'anticiper la venue du Père Noël et réserver les jouets le plus tôt possible. C'est exactement ce qu'espèrent les magasins spécialisés en la matière. Avec les pages qui permettent aussi de mettre en avant des produits stratégiques, Patrick Doudoux, directeur du magasin JouéClub à Soissons (Aisne) estime que les réservations des catalogues de jouets pour Noël correspondent à 60% de leurs chiffres d'affaires annuels. Pour se démarquer des autres, certains utilisent même la réalité augmentée. À chaque page, elle permet de voir les vidéos des jouets sur son téléphone. Une astuce de plus pour rendre encore le catalogue de Noël indémodable.