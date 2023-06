Catastrophe ferroviaire : 288 morts en Inde

Des wagons enchevêtrés sur des centaines de mètres. Pliés, retournés, un chaos de ferraille. Dans la soirée du 2 juin, un train express déraille et percute un deuxième train face à lui. Leurs wagons heurtent alors un convoi de marchandises à l'arrêt juste à côté. Toute la nuit, on entend les cris de blessés pris au piège. Quelques-uns parviennent à ramper jusqu'aux fenêtres, à s'échapper. Les corps retrouvés sont alignés, chaque heure, plus nombreux sous des linceuls. Les blessés, eux, sont transférés en urgence vers tous les hôpitaux de la région rurale, déjà saturés face à ce millier de victimes. À 500 kilomètres de là, un jeune d'un village du district de Malda, voyageait à bord du premier train. Dix heures d'angoisse pour sa mère à attendre un signe de vie. Malheureusement, à cinq heures du matin, elle découvre que ce dernier n'a pas survécu à l'accident. Ce samedi soir, tous les passagers et les corps ont été évacués. Des pelleteuses commencent à déblayer les débris. Une enquête est ouverte, les premières pistes évoquent une défaillance de signalisation. TF1 | Reportage F. de Juvigny, V. Brossard