Catastrophe ferroviaire : 288 morts en Inde

Des wagons enchevêtrés, projetés les uns sur les autres. Un choc frontal entre deux trains de voyageurs et un troisième de marchandise, lui, à l’arrêt, juste à côté… plus qu’un entrelac de ferrailles. Depuis hier soir, au milieu de ces carcasses, des passagers pris au piège. Quelques-uns parviennent à ramper jusqu’aux fenêtres, à s’échapper. Toute la nuit, des corps sont alignés, toujours plus nombreux sous des linceuls. Les blessés, eux, sont transférés en urgence dans tous les hôpitaux de cette région rurale, déjà saturée face à ce millier de victimes. Ce samedi matin, les secouristes continuent leurs recherches et tentent de se frayer un chemin. Partout, il y a des vêtements, des bagages des passagers. "Presque toutes les victimes ont été secourues. Nous sortons les corps maintenant", nous explique un agent de l’autorité. Les habitants des alentours proposent leur aide aux secouristes. Une enquête est ouverte pour connaître les causes de l’accident. Le bilan provisoire est de 288 morts et 900 blessés. TF1 | Reportage F. De Juvigny