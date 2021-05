Catastrophe sanitaire en Inde : l'urgence de la vaccination

Pour Lucas Vandar, c'est un soulagement. Installé à Calcutta, ce volontaire français de l'ONG "Life Project 4 Youth" fait partie des premiers ressortissants à bénéficier d'une des doses du vaccin Moderna spécialement acheminé par la France. En Inde, seuls deux vaccins sont disponibles : AstraZeneca et Covaxin, un sérum développé localement. Avec l'apparition des variants britanniques et indiens responsables de la flambée des cas de coronavirus, le gouvernement a étendu sa campagne à toute personne âgée de 18 ans, 900 millions d'habitants au total. Résultats, la demande a explosé. Nombreux sont ceux à ne pas pouvoir prendre rendez-vous. L'Inde produit pourtant 90 millions de doses chaque mois. Face à la pénurie, l'État a stoppé les exportations. À New Delhi, la capitale, plusieurs centres ont fermé leurs portes. Et dans ceux qui restent ouverts, c'est désormais la ruée. Un hôpital public a pris une décision radicale. Seules les secondes doses sont administrées. À cause de cette pénurie, des établissements publics et privés se livrent une compétition pour acheter en premier des stocks de vaccins auprès des fabricants. Certaines cliniques privées facturent dix euros la dose aux patients. Un prix inaccessible pour plus de la moitié de la population qui dépend de la gratuité des hôpitaux publics. Avec l'arrivée du vaccin russe Spoutnik-V, le gouvernement indien espère accélérer le pas. À peine 3% de sa population a reçu deux injections. À ce rythme, il faudra deux années pour immuniser les 1,3 milliard d'habitants que compte le pays.