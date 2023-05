Catch : tous sur le ring !

Vous vous demandez sans doute, ce qui les met dans cet état ? Eh bien, c’est Hooligan Joe, magasinier catcheur, dont c’est le premier combat ce vendredi soir. Ils sont professeur d’allemand, manutentionnaire, bûcheron ou psychologue, mais ce 12 mai soir, plus rien n’existe. Ils changent de peau. Ils ont tous le catch dans le sang, comme des enfants qu’ils sont restés. Une semaine plutôt, près de Strasbourg, c’est l’entraînement du dimanche. Michaël Halter est brancardier, ce jour-là, il est coach. Quand d’autres vont faire du footing ou du vélo, eux viennent apprendre à tomber. Et les filles s’y mettent aussi. Naomi Hamelin est psychologue, et elle n’a pas froid aux yeux. Le catch a son propre langage, sa propre chorégraphie, minutieusement répétée. Un physique en béton, mais la discipline leur apporte bien davantage. Il faut se dépêcher, dans quelques heures, le public sera là. Bruno Roelants, président de l'association UFW » à Strasbourg (Bas-Rhin), est l’homme de la situation. Le président du club est un ex parachutiste, ancien boxeur, un meneur d’hommes qui ne dédaigne pas de faire le zouave. Mais Bruno est surtout un perfectionniste. TF1 | Reportage J. Rieg-Boivin, É. Schings