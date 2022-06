Caténaire endommagée : pagaille sur le rail

Dans la gare du Nord, il est difficile ce dimanche de se frayer un chemin parmi les milliers de voyageurs en provenance de Lille, d'Amiens, et même du nord de l'Europe. Ils ont attendu pendant des heures dans des conditions compliquées. Certains s'assoient au milieu de la gare, fatigués, sans savoir quand ils pourront rentrer. En cause, un incident s'est produit dans la matinée aux alentours de 9 heures. Une caténaire est touchée à Saint-Denis près de la gare du Nord, probablement en raison des orages, selon la SNCF. Toute la circulation vers Lille, Londres et Amsterdam s'est ainsi retrouvée bloquée. Certains trains à destination de Paris ont également été perturbés. Ils arrivent enfin avec plus de trois heures de retard. Quelques voyageurs aimeraient faire le chemin inverse pour rentrer à Bruxelles. Mais leur train est finalement annulé. Samedi, les orages avaient déjà causé de grosses perturbations. Des TGV ont été évacués près de Paris. Et certains voyageurs sont arrivés cette nuit dans la gare du Nord avec plus de six heures de retard. TF1 | Reportage C. Ebrel, S. Iorgulescu