Cathédrale de Nantes : enquête pour "incendie volontaire"

Il n'a fallu que deux heures à la centaine de pompiers mobilisés pour venir à bout de l'incendie. Pourtant, les dégâts sont conséquents dans la cathédrale gothique de Nantes où le feu a pris ce samedi matin pour la deuxième fois en près de 50 ans. À la suite du grand incendie de la cathédrale en 1972, la toiture a été refaite en armature béton et des portes coupe feu ont été installés. Les dégâts semblent aujourd'hui plus limités. Le Premier ministre et la ministre de la Culture sont venus assurer du soutien financier de l'État dans les étapes de restauration. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/07/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.