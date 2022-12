Caviar : on en trouve à tous les prix

C’est un produit de luxe parmi les plus chers au monde, 2 000, 3 000, 4 000 euros le kilo, le caviar est un mets d’exception qui donne le tourment. Ce rêve est aujourd’hui accessible à bas prix dans les rayons des supermarchés. Mais que valent vraiment ces caviars achetés en grande surface ? Dans un supermarché de la région parisienne, les petites perles noires sont en tête de gondole. Nous achetons une première boîte de marque distributeur, vendu 23,99 euros les 30 grammes, un peu moins de 800 euros le kilo. Catalogues publicitaires, Internet… Vous promettent des prix encore plus bas. Dans une grande chaîne, le kilo est à seulement à 666 euros, moins de dix euros les quinze grammes, pour un caviar italien. Quels sont les secrets de la grande distribution ? Les huit enseignes que nous avons sollicitées n’ont pas souhaité nous parler de leur caviar. Pour décrypter ce marché et ces écarts de prix, nous sommes allés dans la région de Bordeaux, à la rencontre d’un artisan éleveur qui vend son caviar deux à trois fois plus cher qu’en grande surface. Retrouvez plus de détails dans la vidéo en en-tête de cet article. TF1 | Reportage D. Bordier, Blondeau, L. Renault