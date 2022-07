Cazaux : le feu toujours aux portes du village

Ils viennent enfin d'obtenir l'autorisation de retourner à Cazaux. Il y a trois jours, cette famille a évacué la ville en urgence. Depuis, elle rêve de ce moment. Escortés par la police, ils sont les premiers à pénétrer cette ville déserte pour quelques minutes seulement, le temps de récupérer leur cochon d'Inde, sans eau depuis leur départ. Et dix minutes plus tard, sous le vrombissement des Canadairs, les voilà déjà repartis. Comme eux, des centaines d'habitants attendent leur tour pour repasser à Cazaux afin de retrouver leurs animaux de compagnie. Nous repartons avec un père et son fils, mais cette fois, cette route, si sûre quelques minutes plus tôt, est encerclée par les flammes. L'arrivée à Cazaux semble compromise, mais bientôt nous repartons. Arrivés à destination, la course reprend. Ici, une fois nourri, le chat est laissé sur place. Sur le chemin du retour, nous fuyons le brasier. La route de l'aller est désormais impraticable. Notre voiture est bloquée dans la ville. Le maire est inquiet. La seule solution pour quitter les lieux est de passer par la base militaire. Au total, seule une trentaine de voitures auront pu revenir à Cazaux. La priorité ce samedi soir est de maîtriser ces inquiétantes reprises de feu. TF1 | Reportage M. Debut, G. Aguerre