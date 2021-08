CDI, apport, dépenses... Les vrais critères des banques pour accorder un prêt immobilier

C'est du jamais-vu. Depuis 20 ans, les taux des crédits immobiliers sont extrêmement bas, plafonnant ces dernières semaines à un peu plus de 1% en moyenne. De quoi vous donner envie d'être propriétaire. Mais cochez-vous toutes les cases : salaires, dépenses, apport personnel ? Sur quoi s'arrête votre banque ? Et en vacances, votre comportement n'est-il pas espionné ? L'une de notre équipe démêle pour vous le vrai du faux. 0,56% sur 15 ans, 0.77% sur 25 ans, les promesses des courtiers sont alléchantes. Les taux des crédits immobiliers n'en finissent pas de baisser. Alors, comment en profiter ? Faisons le point d'abord sur les contrats de travail. Il est vrai qu'occuper un emploi en CDI constitue l’assurance de gagner la confiance de la banque. Néanmoins, ce n’est pas obligatoire et justifier de trois années de revenus stables peut être suffisant. Par ailleurs, l’apport personnel constitue désormais un incontournable à la contraction d'un prêt immobilier sur une longue durée. Ainsi, les banques demandent une participation personnelle d'au moins 10 % du prix total de l'achat. Sur un bien à 200.000 euros, il faudra donc disposer d'un apport de 20.000 euros. Plus surprenant, votre train de vie est examiné à la loupe. C'est vrai et c'est légal. La banque peut passer au peigne fin les trois derniers relevés de compte d'une personne en recherche d'un prêt. Il faut donc faire attention aux comportements et aux dépenses dans les mois qui précèdent un gros achat. Sur les réseaux sociaux, certains affirment qu'être vacciné contre le Covid pourrait vous porter préjudice. Une internaute avance même que si vous êtes vaccinés, la banque pourrait saisir votre logement. C'est faux et complètement mensonger selon Clarisse Loobuyck, spécialiste de l'assurance. Elle nous le prouve en épluchant plusieurs contrats. Il n'y a aucune exclusion liée au Covid-19 ou à la vaccination.