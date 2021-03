Ce coach a créé une salle de sport itinérante

Sur les routes de Meuse, vous remarquerez à peine ce discret camion. Pourtant, il transporte une grande idée pour les sportifs en mal d'activités. Romain s'installe près de chez ses clients : "Comme vous le voyez, cinq minutes, on ouvre le hayon sur la nature et c'est parti !". Sa salle de sport mobile fait 22 m3, mais elle a tout d'une grande. "Lors du dernier confinement, on s'est retrouvé à devoir s'entraîner dans très peu d'espace avec très peu de matériels. Puis, on était en chômage partiel comme tout le monde. Et la réflexion est venue de dire : on va exporter ça chez les gens avec du coaching vraiment de qualité à domicile". Lancé depuis quelques semaines, le "Fit truck" lui a permis de s'échapper des salles de fitness pour un investissement cinq fois moins important. "Entre le camion et le matériel de départ, c'est un investissement qui représente à peu près 30 000 euros. Je ne me voyais pas dans un camion il y a un an, mais chaque journée est complètement différente". Pour chacun de ses clients, le coach se gare sur les plus beaux emplacements. Charlotte habite Bar-le-Duc, elle paie 45 euros pour une heure dans cette salle de sport qui s'adapte à ses contraintes. "On gagne du temps, je ne suis pas très loin de ma fille. Ça me permet de pouvoir laisser une heure de garde à ma maman". Dans cette commune, le "Fit truck" a trouvé son public. Romain aimerait exporter l'idée dans d'autres villes. Déjà une dizaine de coachs seraient intéressés pour poursuivre l'effort.