Ce Français tente de restaurer des coraux au large des Philippines

Propriétaire d'une île aux Philippines, Frédéric Tardieu a décidé de se battre contre la mort programmée des fonds marins. Avec d'autres plongeurs, ce Marseillais utilise la technique de bouturage pour faire restaurer les coraux. En deux ans, 1 950 greffes ont été réalisées et 1 300 coraux sont venus pousser naturellement sur les récifs artificiels.