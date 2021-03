Ce que dissimulait l’obsession de l’Etat à tout réglementer selon François Lenglet

Cette impréparation, vis-à-vis de l’attestation de déplacement entre autres, est-elle la preuve ultime de nos travers bureaucratiques ? François Lenglet, spécialiste économie de TF1 acquiesce. “C’est vrai. Attestations inutiles, disquaires devenus magasins essentiels alors qu’ils ont quasiment disparu. Souvenez-vous aussi de cette note incompréhensible de 45 pages sur la vaccination en Ehpad. La gestion de la crise sanitaire est une sorte de chef-d’œuvre bureaucratique. C’est la chapelle Sixtine des hauts fonctionnaires. Elle porte au plus haut ce qu’il faut bien appeler le délire normatif français”. Il a précisé : “En réalité, l’épidémie révèle ce travers parce qu’elle a accru les pouvoirs de l’État. Mais tout ça existe depuis bien longtemps. Un simple acte de vente immobilière devenu aussi volumineux qu’une encyclopédie, le taux de TVA sur les coquillages n’est pas le même selon qu’ils soient vendus ouverts ou fermés. Cette complexité prélève un impôt lourd et silencieux sur la vie économique française et sur notre vie quotidienne. Des tracasseries d’autant plus difficile à supporter que dans le même temps, l’État s’est trouvé incapable de se fournir en masques il y a un an, en vaccin aujourd’hui”. En concluant ses analyses, François Lenglet a affirmé : “Comme si son obsession à tout réglementer dissimulait son impuissance, sa perte de compétence. La réforme de l’État, sujet oublié durant ce quinquennat, mériterait d'être au cœur de la prochaine campagne présidentielle.”