Ce que propose l'opposition pour sortir de la grève contre la réforme des retraites

Tout ce week-end, Édouard Philippe a consulté à Matignon. Le gouvernement veut trouver une sortie politique, alors qu'une nouvelle journée de galères s'annonce lundi. Il souhaite également faire face à la détermination des syndicats et aux critiques sur sa gestion de la crise des retraites. Mais que proposent les partis de l'opposition pour mettre fin aux grèves ?