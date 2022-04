Ce qui différencie Emmanuel Macron et Marine Le Pen sur les programmes économiques

Nous commençons par l'un des thèmes majeurs de la campagne, le pouvoir d'achat. Une mesure est commune aux deux programmes, la suppression des 138 euros de redevance audiovisuelle. Pour le reste, les deux stratégies sont très différentes. Emmanuel Macron veut surtout mieux rémunérer le travail. Sa principale mesure, le triplement de la prime Macron, jusqu'à 6 000 euros sans cotisation ni impôt. Marine Le Pen, elle, promet avant tout des baisses de taxe, notamment la baisse de la TVA sur l'énergie de 20 à 5,5%. Sur les retraites, l'opposition est frontale. D'un côté, l'âge de départ à 65 ou 64 ans, avec des exceptions pour prendre en compte la pénibilité. De l'autre côté, la retraite entre 60 et 62 ans. Emmanuel Macron évoque une économie de 9 milliards d'euros, quand Marine Le Pen y voit une dépense de 9 milliards d'euros. Au sujet de l'énergie, les deux candidats sont pour la relance du nucléaire, mais ils sont diamétralement opposés sur le renouvelable. Emmanuel Macron veut multiplier les éoliennes, notamment en mer. Marine Le Pen, au contraire, veut arrêter la production, et même démanteler le parc existant. En conclusion, un mot sur les chiffrages. Les deux programmes sont officiellement à l'équilibre, mais selon l'Institut Montaigne, qui les a décortiqués, il y a un déficit de 44 milliards d'euros chez Emmanuel Macron, contre plus de 100 milliards chez Marine Le Pen.