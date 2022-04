Ce qui différencie Emmanuel Macron et Marine Le Pen sur les sujets de société

Marine Le Pen veut limiter drastiquement l'immigration. Une formule pour résumer : priorité nationale. Priorité aux Français pour le logement et pour l'emploi. Les étrangers n'ont accès aux aides sociales que s'ils travaillent depuis 5 ans. La candidate du Rassemblement national met fin également au regroupement familial et au droit du sol pour acquérir la nationalité française. Emmanuel Macron se concentre sur la lutte contre l'immigration clandestine. À l'échelle européenne, avec un renforcement des contrôles aux frontières et à l'échelle nationale, avec une reforme du droit d'asile. Un refus de l'administration vaudra désormais une obligation de quitter le territoire. Un point d'accord sur l'éducation. Les deux candidats veulent augmenter la rémunération des enseignants. Une hausse de 3% par an pour Marine Le Pen en échange de missions supplémentaires pour Emmanuel Macron. Deux visions opposées en matière de sécurité. D'un côté, l'accent sur la proximité. Remettre davantage de forces de l'ordre sur le terrain avec la création de 200 brigades de gendarmerie. En face, Marine Le Pen axe son programme sur la répression et promet le recrutement de 7 000 policiers et gendarmes. Enfin, l'Europe est un point de clivage essentiel. Emmanuel Macron souhaite la renforcer et développer une défense commune. Pour Marine Le Pen, le droit français doit devenir supérieur au droit européen. Juridiquement, rapproché la France d'une sortie de l'Union européenne. TF1 | L. Zajdela, Service infographie