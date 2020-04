Ce qu'il faut retenir de la conférence de presse d’Édouard Philippe et d'Olivier Véran

Masques suffisants, fourniture de surblouses et gants, visite possible dans les Ehpad, réouverture des écoles... Le Premier ministre Édouard Philippe a fait le point sur les différents aspects de la crise sanitaire pendant son intervention, ce dimanche, au côté du ministre de la Santé Olivier Véran. Découvrez les principaux éléments dans la vidéo ci-dessus.