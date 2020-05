Ce qu'il faut savoir sur la prolongation de l'état d'urgence sanitaire

À l'arrivée sur le territoire, la quatorzaine sera obligatoire pour tous les voyageurs, qu'ils soient Français ou étrangers. L'isolement dans un hôtel, ou seul à domicile, sera également recommandé pour les malades déjà présents sur le territoire. Quant aux déplacements, Christophe Castaner appelle au civisme, en plus du port de masque obligatoire. Enfin, le gouvernement va mettre en place un système de collecte d'informations sur les patients, sans utiliser l'application de traçage.