Ce qu'il y a à savoir sur le bombardement d'un hôpital pédiatrique en Ukraine par les Russes

Découvrez en tête de cet article les images de la maternité qui a été dévastée après les bombardements russes. Les témoins sur place ont authentifié les images, relayées par des milliers de médias occidentaux. Les Russes ont bien reconnu avoir frappé un hôpital pédiatrique, mais pas celui-ci. Ils montraient sur Twitter la photo d'un autre immeuble avec ce commentaire : "la vérité est que la maternité n'était plus en fonction depuis le début de l'opération. Le bataillon nationaliste Azov avait chassé les médecins du bâtiment". L'équipe de vérificateurs de TF1 a retrouvé le bâtiment, grâce à des images satellites. Il existe bien, mais à plus de 10 km de la vraie maternité bombardée. Mais ce n'est pas un hôpital, c'est un centre de loisirs pour adolescents. L'objectif des Russes est de semer le doute en permanence. Ils ont cité le bataillon Azov dans leur message. Il s'agit d'un groupe paramilitaire ukrainien d'extrême droite de quelques milliers d'hommes. Et les Russes évoquent régulièrement ce régiment pour parler de la dénazification qu'ils prétendent vouloir mener en Ukraine. TF1 | B. Dard