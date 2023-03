Ce qu’ils font pour demain : les enfants plantent des arbres

Des arbres pour changer le climat, c'est l'un des objectifs des accords de Paris. Marie-France Barrier, la fondatrice de "l'association des enfants et des arbres", a dit que "l'arbre est le premier partenaire de l'agriculteur pour prendre soin du sol". L'association finance la plantation et la venue des enfants. Depuis trois ans qu'elle existe, l'association a planté 70 km de haie. Dans sa vinyle, Lionel Asin, viticulteur, plante des arbres pour ramener l'eau et la vie dans sa terre. IL a déjà organisé des formations pour une quinzaine d'autres agriculteurs. Pour apprendre par exemple, quelles espèces d'arbres il faut planter. Il explique que sur un sol très sec, la pluie n'a pas le temps de fertiliser la terre. Ce jour, des élèves sont venus effectuer un reboisement. Ils vivent tous à Luc (Var), tout comme Lionel. En une journée, ils auront planté 250 mètres dans un sol qui n'est plus labouré en profondeur et dans lequel la vie est donc revenue. Garder l'eau, c'est l'enjeu de cette commune qui est l'une de plus chaudes du pays . TF1 | Reportage S. Pinatel, N. Clerc