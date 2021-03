Ce troisième confinement sera-t-il efficace ?

Ce dimanche matin, les rues commerçantes étaient bondées. Les habitudes des Parisiens n'ont pas vraiment changé. Difficile alors de se convaincre qu'on est en plein confinement. Mais comment savoir si la fermeture des 90 000 commerces et la limite de déplacement à dix kilomètres de chez soi permettront de faire reculer l'épidémie ? Selon l'épidémiologiste Catherine Hill, il est impossible de quantifier l'effet de ces restrictions sur le taux d'incidence. "Je rappelle que ça fait des jours et des semaines que le nombre de gens qui arrivent en réanimation chaque jour augmente", a-t-elle précisé. En revanche, il est désormais prouvé qu'on a dix fois moins de chance d'être contaminé en extérieur qu'en intérieur. C'est d’ailleurs sur cette étude que se basent les prises de décision du gouvernement. Dans tous les cas, il est impossible de mesurer avant deux ou trois semaines l'effet sur le nombre d'hospitalisations. Enfin, une nouvelle étude montre que le soleil et la présence des ultraviolets auraient tendance à détruire le virus. Mais il faudra attendre un peu avant de constater sa véracité.