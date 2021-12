Cédric Jubillar : a-t-il tout avoué à son codétenu ?

Cédric Jubillar s'est-il trahi derrière les barreaux de la prison de Seysses ? En détention provisoire depuis juin, le mari de la disparue a avoué, selon des informations confirmées auprès de plusieurs sources, le meurtre de sa femme à différents codétenus, plus particulièrement à l'un d'entre eux, à qui il a demandé s'il pourrait s'occuper du corps une fois sorti de prison. Cédric Jubillar rajoute que sa nouvelle compagne Séverine pourra lui donner plus d'informations. Elle a été ainsi placée en garde à vue en début de semaine. Les enquêteurs voulaient vérifier si elle savait où était le corps. Séverine nie en bloc, elle est ressortie libre. En juin dernier, le couple avait déjà éveillé les soupçons quant à l'éventuel emplacement du cadavre. Peu après la disparition de Delphine, Séverine aurait directement interrogé Cédric Jubillar : "qu'est-ce que tu as fait du corps ?" Il aurait alors répondu en rigolant : "je l'ai enterré à la ferme qui a brûlé". Une mauvaise blague d'après Séverine. Les gendarmes ont, en tout cas, déjà fouillé cette ferme et n'ont rien trouvé. Quel crédit faut-il alors accorder à ces révélations ? Pour Me Philippe Pressecq, avocat de la cousine de Delphine Jubillar, partie civile, il faut se méfier des paroles d'un suspect qu'il estime intelligent et manipulateur. "Il va saupoudrer des déclarations, des provocations, des manipulations pour semer le trouble, pour entraîner certainement des gens sur de fausses pistes", explique-t-il. Contactés, les avocats de Cédric Jubillar n'ont pas souhaité communiquer sur les déclarations de leur client qui assure en public être innocent. Cela fait un an et deux jours que sa femme Delphine a disparu. Une marche blanche en sa mémoire se tiendra dimanche dans son village. TF1 | Reportage F. Litzler, N. Ly, J. Garnier