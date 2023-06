Ceinture de sécurité : le relâchement ?

Une alarme insupportable qui vous oblige à la boucler. Ce sont 135 euros et trois points en moins si vous ne la mettez pas. Cela fait 50 ans que la ceinture est obligatoire et, pourtant, en 2022, 24 % des personnes tuées en voiture ne la portaient pas. Environ 70 % des accidents mortels arrivent près du domicile. À la vitesse de 50 kilomètres par heure, les effets d'un choc frontal sont désastreux. À l'avant, les airbags amortissent le choc. À l'arrière, les sièges situés devant les passagers n'offrent qu'une protection relative. En 2022, un enfant sur quatre tués sur la route ne portait pas de ceinture. Pourtant, cette dernière est obligatoire à l'arrière depuis 1990. Elle est d'autant plus indispensable sur des corps plus petits et plus souples qui nécessitent d'être attachés dans un siège équipé d'un harnais et non pas d'une seule ceinture. À la veille des vacances, la Sécurité Routière lance une campagne. C'est un geste obligatoire depuis un demi-siècle et qui, à l'époque, avait permis, en quelques mois, de réduire, d'un tiers, le nombre de tués. TF1 | Reportage S. Pinatel, I. Rachati, P. Marcellin