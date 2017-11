La ceinture doit aussi être bouclée à l'arrière

La mortalité sur la route ne recule pas. Une raison pour laquelle les pouvoirs publics renforcent leurs dispositifs répressifs. L’année dernière, 354 personnes sont mortes sur la route et aucune ne portait sa ceinture. Si elles l'avaient mise, la moitié aurait pu être sauvée. Ainsi, boucler sa ceinture à l'arrière est aussi d'une importance vitale. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20h du 17/11/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20h du 17 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.