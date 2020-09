Cellules photovoltaïques : l'énergie du futur ?

À l'intérieur d'un pull développé par l'université de Nottingham en Angleterre, se nichent 2 000 cellules photovoltaïques ultra-miniaturisées. Elles vont capter l'énergie du soleil pour produire de l'électricité. Cette dernière servira notamment à charger un smartphone ou une montre connectée. En Chine, les chercheurs ont utilisé cette technologie pour concevoir un prototype de voiture électrique solaire. Plus de détails dans la vidéo ci-dessus.