"Cendrillon" : l’envers du décor

Pour son entrée au répertoire de l'Opéra de Paris, "Cendrillon" bouscule les clichés. Elle se nomme Lucette et balaye ses rêves brisés. Le cœur de l'Opéra Bastille bat alors à l'unisson pour que vive ce conte de fée contemporain. Mais notre histoire se joue en coulisses. En arrière scène, 3 000 mètres carrés de surface et de décors impressionnants sont montés sur palettes qu'il faut déplacer au gré de la narration. Une machinerie testée avant chaque représentation. Une fois le décor en place, il descend à hauteur de plancher grâce à des vérins capables de supporter 80 tonnes, un subtil travail d'architectes et de sculpteurs. Tout est fabriqué dans les ateliers de l'Opéra à partir d'une maquette. Celui-ci a non seulement une fonction esthétique, mais aussi narrative. Il joue un rôle essentiel au service de la mise en scène qu'il faut gérer en coulisses. Pendant le spectacle, les 20 machinistes ont exactement sept minutes pour installer sur scène la salle de bal de Cendrillon. Sans nul doute, sur ce conte, c'est bien en coulisses que l'on voit le plus de fées. TF1 | Reportage C. Magne, J.Y. Chamblay