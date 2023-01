Censure aux Etats-Unis : ils brûlent les livres

Aux États-Unis, Donald Trump a lancé officiellement sa candidature à la présidence. Il l'a dit à ses militants lors de ses deux premiers meetings dans le New Hampshire et en Caroline du Sud. L'investiture républicaine est en ligne de mire. L'ancien président se dit plus en colère que jamais. Il compte sur la frange la plus puritaine de ses électeurs. Ils brûlent des livres jugés hérétiques par centaines. L'événement est organisé pour la seconde fois cette année 2023 par un pasteur évangélique nationaliste et radicale. Parmi ses cibles figure Harry Potter, qui prônerait sorcellerie et satanisme. Une pratique qui a commencé sous Donald Trump. Alors président, il avait interdit des formations sur la diversité pour les fonctionnaires. Dans la foulée, des comtés et même une dizaine d’États entiers, Républicains ultra-Conservateurs, ont interdit de la maternelle au lycée de nombreux ouvrages. Aujourd'hui, plus de 80% des Américains se disent opposés à l'interdiction des livres dans les écoles. TF1 | Reportage A. Monnier, B. Guez, J. Asher