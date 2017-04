Centenaire du chemin des Dames, une bataille désastreuse pour l’armée française  

François Hollande s'est rendu dimanche sur le Chemin des Dames pour les 100 ans de l'un des épisodes de la Première Guerre mondiale les plus occultés de la mémoire collective. Il a appelé à un message de paix et d'unité qui prend un sens particulier à une semaine de la présidentielle. C’est la première fois qu’un chef d’État commémore cette bataille désastreuse marquant l'échec mais aussi les sacrifices des armées françaises et le début des mutineries.