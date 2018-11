Centenaire de l'Armistice : 10 000 forces de l'ordre mobilisées à Paris

Paris va ressembler à une forteresse le 11 novembre 2018, journée de commémoration du centenaire de l'Armistice. La capitale sera un espace sous haute sécurité, où tous les scénarios ont été envisagés. Dès ce 10 novembre, un labyrinthe de barrière de sécurité a été déployé autour de l'Arc de Triomphe. L'Avenue Kléber menant à la Place de l'Étoile, quant à elle, a été fermée à la circulation et aucun stationnement ne sera autorisé à partir de 17 heures sur l'Avenue des Champs-Elysées. Au total, 10 000 forces de l'ordre seront mobilisées pour protéger les 72 chefs d'État et de gouvernement qui vont être présents à ce grand événement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 10 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.