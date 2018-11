Centenaire de l'Armistice : la célébration populaire

Les plus courageux ont pris place dès six heures, dont certains sont venus de loin pour pouvoir assister à la commémoration du centenaire de l'Armistice. En effet, des Australiens, des Polonais, des Portugais ou encore des Américains étaient présents dans la foule. Et à défaut de ne voir grand-chose, il y avait peu de déçus dans l'assistance. Le plus important était de vivre un instant historique et surtout de célébrer la paix. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 11 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.