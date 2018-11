Centenaire de l'Armistice: la cérémonie officielle se tiendra à Compiègne

A Compiègne, dans l'Oise, la cérémonie officielle de la commémoration du centenaire de l'Armistice va se passer à l'endroit exact où celui-ci a été signé. Une première depuis 1945. Les dirigeants français et allemands vont être présents pour l'occasion, et vont "souligner la valeur de la réconciliation entre les deux pays". Les habitants de la commune se préparent également à cet événement avec un fort sentiment de patriotisme. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 10 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.