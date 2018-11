Centenaire de l'Armistice : les chefs d'Etat et de gouvernement déjeunent à l'Elysée

Emmanuel Macron poursuit ce 11 novembre 2018 les commémorations de l'Armistice de 1918 à Paris. Plus de 72 dirigeants internationaux y sont présents. Les chefs d'Etat et de gouvernement ont été conviés pour déjeuner à l'Elysée, autour du président de la République française. À la table d'honneur, seront assis avec lui, Angela Merkel, Vladimir Poutine ainsi que Donald Trump. Le festin ne devrait toutefois pas s'éterniser, car le programme de l'après-midi est chargé. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 11 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.