Centenaire de l'Armistice de 1918 : une foule sous haute surveillance

La cérémonie ds commémorations du 100e anniversaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale a attiré beaucoup de monde sur l'avenue des Champs-Élysées. À part nos concitoyens, des Canadiens et des Allemands étaient également sur place. Ils ont dû montrer patte blanche pour entrer dans la zone sous très haute surveillance. Avec une telle exposition, il était tentant pour les activistes d'en profiter.