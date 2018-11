Centenaire de l'Armistice : Emmanuel Macron a-t-il pu en profiter ?

Notre pays a commémoré ce dimanche 11 novembre les 100 ans de l'Armistice de la Première Guerre mondiale. Avec la présence de près de 72 chefs d'État et de gouvernement, l'événement a attiré les regards du monde entier. Il est également très important pour Emmanuel Macron vis-à-vis de ses partenaires étrangers et de ses concitoyens. Alors, est-ce que le président a pu tirer profit de cette commémoration ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.