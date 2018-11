Centenaire de l'Armistice : quels enjeux pour Emmanuel Macron ?

Paris est déjà un peu le centre du monde pour les commémorations du centième anniversaire de l'Armistice de la Première Guerre mondiale. La plupart des 72 chefs d'État de gouvernement, qui ont accepté l'invitation de notre pays sont déjà arrivés. Petite déception, Theresa May, qui a préféré faire les commémorations à Londres, sera la grande absente de ce rendez-vous. Pour Emmanuel Macron, ce grand rassemblement lui permettra de se retrouver au centre de la scène internationale. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.