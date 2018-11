Centenaire de l'Armistice : la journée se poursuit avec un déjeuner à l'Elysée

Après les commémorations du centenaire de l'Armistice, la journée des chefs d'État et de gouvernement se poursuit avec un déjeuner à l'Élysée ce 11 novembre 2018. Une table d'honneur a été préparée à leur attention pour ponctuer cette cérémonie qui est loin d'être achevée. Seul le président américain est encore attendu. Par ailleurs, ce dernier ne sera pas présent pour le Forum de Paris sur la paix contrairement à Vladimir Poutine ou Benyamin Netanyahou. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 11 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.